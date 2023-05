Moratti: «Derby? Vendicato il 2003, il Milan dopo la sconfitta..»

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, a TuttoMercatoWeb.com commenta la vittora dell’Inter in Champions contro il Milan

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, a TuttoMercatoWeb.com commenta la vittora dell’Inter in Champions contro il Milan:

«Sono state due partite che hanno dato luce a tutta la stagione. In futuro saranno soprattutto queste due gare contro il Milan ad essere ricordate. Poi non parliamo della finale, facciamo finta di niente (ride, ndr). Queste due gare hanno dato ricordo e storia alla squadra di questa stagione: importantissime e bellissime, soprattutto i primi 20 minuti dell’andata, che sono stati decisivi non solo per i gol, ma per una tale superiorità che ha fatto nascere un grande complesso nel Milan»

Questa vittoria vendica l’eliminazione del 2003?

«Certamente. C’era in palio la stessa cosa, a quei tempi andò male, questa volta è andata bene, anzi. Direi molto bene, nel senso che non ci sono stati dubbi su quello di fosse il merito di chi dovesse andare in finale»