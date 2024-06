Morata Milan, rivelazione SHOCK dell’attaccante: «Ho toccato il FONDO, volevo MOLLARE tutto»

Alvaro Morata, attaccante della Spagna e obiettivo del calciomercato Milan, ha raccontato le difficoltà affrontate durante la sua carriera

Alvaro Morata, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato ai microfoni del El Chiringuito delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua carriera. Di seguito le parole dell’attaccante spagnolo:

PAROLE – «Non voglio dilungarmi troppo sull’argomento… altrimenti sembra che alla fine cerchi sempre qualche scusa per lamentarmi. È una questione di rispetto. Non sto parlando del fatto che la gente mi ami o meno, ma in Spagna ho vissuto molti episodi spiacevoli con la mia famiglia per strada. Non importa quante volte sia accaduto, è la mia quotidianità quando vado al supermercato con i miei figli o per portarli ai loro allenamenti. Pochissime persone mi conoscono veramente e molte persone che ho incontrato nel corso della mia vita hanno cambiato opinione su di me quando mi hanno conosciuto. Ho pensato un bel po’ di volte di gettare la spugna, ma alla fine penso che la cosa migliore che posso insegnare ai miei figli è tirare fuori la testa nei momenti difficili. Questo per me è motivo di orgoglio».