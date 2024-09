Morata Milan, torna il SERENO con Alice Campello? BOMBA dalla Spagna, cosa è SUCCESSO a Madrid

Morata-Milan, torna il sereno tra il bomber spagnolo e Alice Campello? Episodio a Madrid, ecco cosa è successo

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Calcio e Finanza, che cita fonti spagnole, su Alvaro Morata, attaccante arrivato in rossonero nell’ultimo calciomercato Milan, e Alice Campello:

PAROLE – «Alvaro Morata e Alice Campello, prove di riconciliazione in corso? L’attaccante del Milan, a poche settimane dalla rottura con Alice Campello, è stato fotografato in compagnia dell’influencer veneziana a Madrid, per il rientro a scuola di due dei loro quattro figli. La ex coppia è arrivata a scuola a bordo dello stesso veicolo, guidato dal giocatore, al momento infortunato e dunque in permesso dai rossoneri vista la mancata convocazione con la Spagna, e poi i due sono tornati nella casa che condividevano a La Finca, dove soggiornano assieme. Insomma, non sono prove concrete che sia scoppiato nuovamente l’amore e che ci sia un dietrofront dopo l’annuncio della rottura, ma dalla Spagna diverse voci si fanno insistenti e la rivista Diez Minutos, con le foto pubblicate dei due, fornisce ulteriori indicazioni in tal senso».