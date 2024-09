Morata Milan, SPUNTA una data per il RIENTRO in campo dello spagnolo: le ULTIMISSIME sul mondo della squadra rossonera

I tifosi del Milan aspettano con trepidazione il ritorno in campo di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, a causa di un problema muscolare, ha infatti saltato le sfide contro il Parma e la Lazio, entrambe non vinte.

Il numero sette rossonero è comunque sempre più vicino al rientro in campo. Non è da escludere, infatti, che possa essere già in panchina per la sfida di campionato della prossima settimana contro il Venezia. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti importanti.