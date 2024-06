Morata Milan, l’arrivo in Italia è POSSIBILE! Cifra, concorrenza e quei due fattori da non sottovalutare NOVITÀ

Morata Milan, l’arrivo in Italia è POSSIBILE! Cifra, concorrenza e quei due fattori da non sottovalutare. La NOVITÀ di calciomercato

Il ritorno di Morata in Serie A nel corso del calciomercato estivo è possibile. A scriverlo è il Corriere dello Sport, spiegando i dettagli. A partire dai due segnali lanciati dall’attaccante in Spagna Italia. Il primo è stato l’abbraccio con Buffon prima del fischio d’inizio. Il secondo sono le parole che Morata ha detto in un’intervista (“L’importante era vincere, perché vincere è l’unica cosa che conta“) in riferimento alla Juve.

Lo spagnolo si era già pubblicamente sfogato nei giorni scorsi lasciando intendere la volontà di dire addio all’Atletico Madrid. La Juve monitora la situazione consapevole che Alvaro, la cui famiglia è molto legata a Torino, sarebbe ben felice di ritornare. Il capitano delle Furie Rosse rappresenta anche l’attaccante ideale per Thiago Motta da affiancare a Vlahovic. L’operazione sarebbe conveniente anche dal punto di vista economico, visto che ha una clausola di 12 milioni. Su di lui c’è l’interesse anche del mercato Milan e della Roma. Dopo la fine dell’Europeo Morata incontrerà Simeone e prenderà una decisione definitiva.