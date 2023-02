Monza, Palladino: «Il Milan ha cambiato sistema di gioco e ha trovato compattezza». Le parole dell’allenatore in vista della sfida di domani

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Le sue parole riprese da TMW:

Visto che il Milan è passato a 3 dietro, c’è la possibilità di giocare a 4 in difesa? «Mi piace essere camaleontico, ci può stare. Anche alla squadra piace proporre qualcosa di nuovo. Noi sappiamo che il Milan ha cambiato sistema di gioco, trovando compattezza difensiva; è una squadra in salute mentale oraAbbiamo grandi stimoli e voglia di scendere in campo, la mia squadra è bella carica e non vediamo l’ora di giocare questa partita».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA!