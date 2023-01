Monza, Palladino: «Mercato? Galliani è il numero uno della storia del calcio». Così l’allenatore sui “giorni del Condor”

In conferenza stampa, Raffaele Palladino, allenatore del Monza, si è così espresso sul mercato della squadra lombarda.

Ecco le sue parole: «Sono tranquillo, Galliani nel mercato è il numero uno della storia del calcio. Io non dormo la notte per pensare alla formazione, ma del mercato non mi preoccupo. Galliani si occuperà delle vicende degli ultimi giorni, siamo in ottime mani»