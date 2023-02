Oggi pomeriggio il Milan affronterà il Monza in campionato. Theo Hernandez è vicino ad un traguardo importante

qualora dovesse scendere in campo, come sembra, raggiungerebb quota 150 presenze complessive in maglia rossonera tra tutte le competizioni.