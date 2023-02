Giornata intensa quella di domani per Silvio Berlusconi: l’ex patron del Milan sarà allo stadio per assistere alla gara col Monza

Come ricordato dal Corriere dello Sport, quella di domani sarà una giornata speciale per Silvio Berlusconi.

L’attuale presidente del Monza e storico ex Milan sarà presente al Brianteo per la sfida tra gli uomini di Palladino e quelli di Pioli, in una gara per lui dalle mille emozioni.