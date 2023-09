Montolivo e il paragone con Bonucci: «Io ho incassato senza reagire…». Le parole dell’ex rossonero sul caso del difensore bianconero

Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di Dazn del caso Bonucci. Ecco le parole dell’ex centrocampista del Milan:

«Io sono stato messo fuori rosa da un allenatore scorretto che non me lo ha nemmeno detto in faccia ma tramite il team manager. Però io a differenza di Bonucci ho incassato senza reagire perchè credevo fosse giusto per i miei compagni»