Montero: «Partita aperta e bella, contento della vittoria»

Paolo Montero, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo il successo contro il Milan. Le sue dichiarazioni

Ai canali ufficiali bianconeri, Paolo Montero ha commentato la vittoria della Juve Primavera contro il Milan.

PAROLE – «Quella di oggi è stata una partita aperta e molto bella, contro un avversario forte come il Milan e sia noi che loro abbiamo cercato di vincerla fino alla fine. Sono felice per il risultato e per aver rivisto i miei giocatori creare tante palle gol e situazione pericolose per andare a segnare. Sono arrivati tanti segnali positivi e questo è importante. Ho rivisto la squadra del semestre scorso e sicuramente la vittoria ci farà bene perchè era da un po’ di gare che non riuscivamo a ottenerla. La speranza è di continuare su questa strada. Sono contento anche per i gol che hanno segnato i nostri attaccanti, ma più di tutto mi ha reso orgoglioso lo spirito dei ragazzi questo pomeriggio. Non ho visto differenza di atteggiamento tra chi è partito dall’inizio e chi è entrato a gara in corso. Questo è sintomo di coesione di gruppo e di grande maturità. Ora la testa deve andare a venerdì perchè ci aspetta un match complicato contro la Fiorentina prima di tuffarci a capofitto sulla gara a eliminazione diretta in Youth League».