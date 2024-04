Montella a Sky: «Contento per De Rossi, sono qui stasera per vedere quel giocatore del Milan»

Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, si è espresso così sul match di stasera dei rossoneri contro la Roma

Intervenuto dagli studi di Sky Sport per preparare la sfida di stasera tra Roma e Milan, Vincenzo Montella, ex tecnico dei rossoneri ed attuale ct della Turchia, si è espresso così.

PAROLE – «La Roma ha grande continuità. Sono contento per De Rossi che sta dimostrando di essere all’altezza del compito. Nel calcio italiano c’è sempre una grande dose di tatticismo, sono venuto per questo e per vedere Leao che sarò un mio avversario agli europei. L’Europa League a questo punto della stagione diventa una competizione d’altissimo livello. Il rinnovo di De Rossi è un segnale di stima e fiducia, a prescindere da come andrà stasera»