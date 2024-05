De Ketelaere Milan: cambia il futuro del belga, la SCELTA che può indirizzare la permanenza all’Atalanta

Charles De Ketelaere non ha ancora scelto se restare all’Atalanta. Cosi può cambiare il futuro per l’ex Milan

Come ripotato da Calciomercato.com a Bergamo sta bene, ha finalmente lo spazio che si sente di meritare e grazie a Gasperini gioca più vicino alla porta, da seconda punta, il ruolo che preferisce, ma il Milan è sempre il Milan, e in estate lo scenario potrebbe essere diverso. Al timone non ci sarà più Pioli, con il quale ha fatto fatica a giocare con continuità, al suo posto potrebbe arrivare una nuova guida tecnica, con altri piani e altre idee. Che potrebbe convincerlo a tornare indietro.