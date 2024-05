Cristante, stoccata al Milan: «Quando serviva abbiamo dimostrato di avere la marcia in più»

Le parole di Bryan Cristante, al sito ufficiale della UEFA, in vista della gara contro il Bayer Leverkusen. Che stoccata al Milan

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha parlato al sito ufficiale della UEFA in vista della gara contro il Bayer Leverkusen. La stoccata al Milan:

LE PAROLE – «Il girone non è mai semplice, ci sono tante partite in quel periodo, in mezzo c’è sempre la nazionale, qualche passo falso ogni tanto si può fare. Però abbiamo dimostrato che quando si arriva agli scontri diretti abbiamo quella marcia in più da mettere, che ci ha portato anche quest’anno in semifinale. Ormai siamo abbastanza esperti di questa competizione, sappiamo come gestire le partite secche: adesso ci sarà un’altra andata e ritorno e vedremo se anche quest’anno riusciamo a conquistare la finale»