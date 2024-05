MN24- Infortunio Kjaer: le ULTIME sulle condizioni del danese verso Milan Genoa

Il Milan continua l’allenamento verso il Genoa, le condizioni di Kjaer dopo l’infortunio. Le ultime da Milanello

Il Milan si ritrova questa mattina per proseguire gli allenamenti in vista della match contro il Genoa, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023-24. Ecco le condizioni di Kjaer:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 il difensore anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato e resta in dubbio per la partita di domenica in programma a San Siro alle ore 18.00.