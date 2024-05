Tedesco sorpreso da De Ketelaere: «Non me lo aspettavo, ecco cosa non ha funzionato al Milan»

Domenico Tedesco, CT del Belgio, accostato anche alla panchina del Milan, a La Gazzetta dello Sport ha parlato così di De Ketelaere

LE PAROLE – «Sì e no. No perché so bene quello di cui è capace Charles. Sì perché veniva da una stagione difficile, in cui non giocava e non ha mai trovato costanza. Cosa non andava a Milano? San Siro è uno stadio fantastico, ma a volte può essere una grande sfida per un giocatore nuovo. Magari inizi bene e trovi il ritmo. Se invece ti alleni una settimana e poi hai solo spezzoni per dimostrare quanto vali diventa dura. Però se firmi per un club di un certo livello sai a cosa vai incontro».