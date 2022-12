Montella esalta un ex allenatore Milan: «Ha lasciato il segno». Allenatore in Turchia, parla di un altro ex allenatore rossonero

Vincenzo Montella ha parlato di uno degli allenatori turchi più amati del campionato di Serie A: Fatih Terim. L’allenatore ex Milan ha elogiato un altro ex allenatore rossonero, rivelando quanto sia ancora ben voluto. Ecco le parole rilasciate a Sabah.

L’IMPERATORE – «Ho lavorato nelle squadre in cui ha lavorato Fatih Terim. Ho sentito e visto quanto fosse amato, soprattutto alla Fiorentina, e come rimanga ancora un segno nella memoria di tutti come imperatore. Penso che per lasciare un segno del genere sia molto importante. Possiamo davvero dire che è un uomo che ha lasciato il segno sulla Fiorentina con la sua personalità».