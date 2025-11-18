Mondiali, nasce il FIFA PASS: sistema di prenotazione prioritaria per l’acquisto dei biglietti. Segui le ultimissime

In vista della Coppa del Mondo FIFA 2026™, un evento che si preannuncia il più grande della storia, gli Stati Uniti hanno compiuto un passo significativo per garantire un’esperienza inclusiva e senza intoppi ai milioni di tifosi attesi. Il Dipartimento di Stato americano ha infatti presentato ufficialmente, in un evento tenutosi alla Casa Bianca, il sistema di prenotazione prioritaria FIFA PASS per i possessori di biglietti che si recheranno negli USA per assistere alle partite.

L’annuncio è avvenuto alla presenza di figure istituzionali di alto profilo, tra cui il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, il segretario alla Sicurezza interna, Kristi Noem, e il presidente della FIFA, Gianni Infantino.

Colloqui Visto Prioritari: “L’America Dà il Benvenuto al Mondo”

Il FIFA PASS è un servizio cruciale: offre a tutti i tifosi che acquistano un biglietto per una partita del Mondiale l’opportunità di ottenere un colloquio prioritario per il visto. Questo snellimento burocratico è fondamentale per gestire l’enorme afflusso previsto.

Dopo l’annuncio, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha espresso grande soddisfazione: “L’America dà il benvenuto al mondo. Abbiamo sempre detto che questa sarà la Coppa del Mondo più grande e inclusiva della storia, e il servizio FIFA PASS ne è un esempio molto concreto”.

Anche il segretario di Stato, Marco Rubio, ha esortato i tifosi ad agire subito: “Gli Stati Uniti offrono appuntamenti prioritari affinché i tifosi della Coppa del Mondo FIFA possano completare i colloqui per il visto e dimostrare di essere idonei. Il calcio d’inizio si avvicina, quindi è il momento di presentare la domanda. Siamo onorati di ospitare la Coppa del Mondo più grande e sicura della storia”.

Dettagli e Scadenze per i Tifosi

Saranno disponibili oltre sei milioni di biglietti per l’evento che si terrà in 16 città ospitanti tra Canada, Messico e Stati Uniti. I tifosi provenienti da Paesi per i quali è richiesto un visto per gli Stati Uniti sono caldamente invitati a presentare la domanda immediatamente tramite il sito dedicato: https://www.state.gov/fifa-world-cup-26.

