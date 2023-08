Mondiali Femminili, la Svezia in semifinale: la gioia di Asllani

Sono in corso i quarti di finale dei Mondiali femminili. La Svezia di Asllani ha battuto il Giappone e si è qualificata alle semifinali

La Spagna e soprattutto la Svezia della rossonera sono le prime semifinaliste dei Mondiali femminili.

Da capitano l’attaccante del Milan Femminile ha giudato la sua Nazionale nella vittoria contro il Giappone. Ora non resta che sfatare il tabù semifinale. Le svedesi sono tra le prime quattro del Mondo per la terza volta consecutiva tra Europei e Mondiali, ma fino a qui nella loro storia non sono mai riuscite a superare l’ultimo step verso la finale. Al termine del match poi Asllani ha espresso la propria gioia sui social: