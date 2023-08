Mondiali Femminili: la Svezia di Asllani non sfata il tabù semifinale

È arrivato il primo verdetto delle semifinali dei Mondiali Femminili: la Svezia di Asllani non sfata il tabù, in finale ci va la Spagna

Niente da fare per Asllani e la sua Svezia. Continua la maledizione per le svedesi che nonostante la terza semifinale condetutiva tra Mondiali e Europei femminili ancora una volta non riesce a fare l’ultimo step verso la finale.

La rossonera con le sue compagne sconfitta dalla Spagna con un gol nel finale di Carmona, solo illusorio il pareggio di Blomqvist che aveva risposto all’iniziale vantaggio di Parelluelo.