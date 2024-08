Moncada pronto a raggiungere Ibrahimovic negli Stati Uniti, mentre Furlani… Il PUNTO sulla dirigenza rossonera

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla dirigenza del Milan, divisa tra Milano e Stati Uniti in questi giorni in cui la squadra di Fonseca si trova in tournée dall’altra parte dell’oceano.

Secondo quanto si apprende il direttore tecnico Moncada è pronto a raggiungere Zlatan Ibrahimovic a Baltimora, lì dove martedì sera i rossoneri giocheranno l’ultima amichevole, mentre Furlani rientrato martedì scorso resterà in Italia.