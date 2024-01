Moncada sullo stop al Decreto Crescita: «Dobbiamo portare i giocatori per il Milan a prescindere». Le parole del dirigente rossonero

Geoffrey Moncada ha analizzato ha parlato dello stop del decreto crescita a Mediaset prima di Milan Cagliari.

DECRETO CRESCITA – «Noi dobbiamo lavorare per portare i giocatori giusti per il Milan a prescindere: decreto o no, non è un problema».

