Moggi: «Calhanoglu? Per il Milan non è una perdita»

Intervistato sul canale “Il Calcio di Mahmoudy”, Luciano Moggi ha così parlato della partenza di Calhanoglu in direzione Inter:

«Calhanoglu non è una grande perdita anche se lasciare a zero un giocatore è sempre un errore. Il Milan ovviamente ha bisogno di rinforzi però per sapere i giocatori che necessitano si deve sapere le caratteristiche di quelli che ci sono».