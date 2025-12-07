Modric direttore d’orchestra: il croato chiamato a dare la scossa decisiva contro il Torino dopo il passo falso di Coppa Italia

Modric il direttore d’orchestra del Milan: il croato al centro del progetto tecnico di Allegri per guidare la reazione in una trasferta cruciale

Il Milan ha bisogno di voltare pagina e farlo velocemente. Dopo l’eliminazione amara in Coppa Italia per mano della Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri deve rimettersi subito in carreggiata in campionato, dove domani sera l’attende la difficile trasferta contro il Torino di Marco Baroni, valida per il posticipo della quattordicesima giornata. Per superare l’ostacolo granata e ritrovare il successo, il tecnico si affiderà senza riserve al suo faro in mezzo al campo.

Modric torna titolare in Torino-Milan

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il gioco rossonero passerà inevitabilmente dai piedi e dalla mente sopraffina di Luka Modric. Il quotidiano titola chiaramente: «Modric il centrocampo», definendo il croato come il vero regista e direttore dei giochi della mediana. In un momento in cui la squadra cerca certezze e qualità, l’esperienza e la visione di Modric saranno cruciali per orchestrare la manovra offensiva e gestire i ritmi della partita. Il Milan, reduce da una battuta d’arresto che ha portato l’eliminazione, necessita della lucidità del suo leader di centrocampo.

Modric sarà affiancato da un confermatissimo Adrien Rabiot, elemento fondamentale per le due fasi di gioco, e vedrà ancora spazio per l’impegno e la corsa di Alexis Saelemaekers. La zona nevralgica del campo dovrà inoltre compensare l’assenza di Fofana. Il ballottaggio per sostituire il francese resta aperto tra l’intensità di Samuele Ricci, dato come favorito, e la fisicità di Ruben Loftus-Cheek. Indipendentemente da chi sarà la spalla, l’onere e l’onore di dirigere la squadra ricadranno sulle spalle del Pallone d’Oro croato.

In difesa, intanto, si attende il ritorno di Matteo Gabbia a dirigere la linea a tre, affiancato da Tomori e Pavlovic. In attacco, il rientro dal primo minuto di Christian Pulisic al fianco di Rafael Leao fornirà i terminali giusti. Ma sarà la regia illuminata di Modric a dover fornire i palloni giusti e il tempismo ideale per innescare gli uomini più pericolosi del reparto avanzato del Diavolo.