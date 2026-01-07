Modric e il Milan: il legame continua fino al 2027? Il piano e la speranza (concreta) dei rossoneri

Modric, i rossoneri hanno concrete speranze di trattenere il centrocampista fino al 2027: croato orientato a rinnovare il contratto

Il futuro di Luka Modrić in maglia rossonera è uno dei temi caldi che infiammano Milanello in questo inizio di 2026. Secondo quanto riportato dal giornalista Antonio Vitiello, il club di via Aldo Rossi nutre la concreta speranza di trattenere il fuoriclasse croato anche per la prossima stagione, nonostante le sirene provenienti dall’Arabia Saudita e dal Qatar.

Modric, la situazione contrattuale: l’opzione nel mirino

Modrić ha firmato la scorsa estate un contratto annuale (fino a giugno 2026) che include un’opzione unilaterale per il rinnovo fino al 2027. Come sottolineato da Vitiello, la decisione finale spetterà principalmente al giocatore:

Fattore Mondiale 2026: Il principale obiettivo di Luka è arrivare al top della forma per il Mondiale del prossimo anno. La Serie A si è dimostrata il palcoscenico ideale per gestire le energie senza rinunciare all’alta competitività.

La strategia di Allegri e Tare

Massimiliano Allegri considera il croato l’estensione del suo pensiero in campo. La gestione del minutaggio è stata scientifica: Modrić è stato titolare in quasi tutte le partite di campionato.

L’erede designato: Il Milan sta già preparando il terreno per il futuro con Ardon Jashari , ma l’idea di Tare è di far convivere i due per un’altra stagione, permettendo allo svizzero di completare la sua maturazione sotto l’ala del Pallone d’Oro.

