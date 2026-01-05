Modric Milan, numeri fuori di testa del croato! Primi 6 mesi di fuoco in rossonero. Segui le ultimissime

Il calciomercato estivo aveva sollevato più di un dubbio, ma dopo soli sei mesi la risposta di Luka Modric, il pluripremiato centrocampista croato e Pallone d’Oro, è stata perentoria. Non è approdato in Italia per vivere un dorato viale del tramonto, bensì per ribadire la sua centralità nel calcio d’élite. Sotto la guida sapiente di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese maestro della gestione tattica, l’ex Real Madrid è diventato il fulcro assoluto della manovra dei rossoneri.

Un acquisto targato Igli Tare: Qualità e leadership

Il merito di aver portato un tale calibro a Milanello va riconosciuto a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, che ha scommesso sulla tenuta fisica e sulla mentalità vincente del fuoriclasse di Zara. Il DS albanese, celebre per la sua capacità di individuare profili di spessore internazionale, ha consegnato ad Allegri il tassello mancante per elevare il tasso tecnico del centrocampo del Diavolo. I risultati, numeri alla mano, sono strabilianti e mettono in ombra colleghi molto più giovani.

Statistiche da capogiro: Il dominio di Modric

Secondo i dati forniti da Data MB, l’impatto di Modric sul gioco del Milan è totale. Il regista croato, dotato di una visione di gioco fuori dal comune, vanta statistiche che rasentano la perfezione:

97% di precisione nei passaggi offensivi ;

; 96% per quanto riguarda i passaggi chiave che generano azioni pericolose;

che generano azioni pericolose; 83% di efficacia nella conduzione palla, segno di una condizione atletica invidiabile.

In Serie A, il numero 10 rossonero è il leader indiscusso: con 970 passaggi completati e 69 filtranti in profondità, si attesta come il miglior costruttore di gioco del campionato. La sua capacità di dettare i tempi, unita al pragmatismo richiesto da Massimiliano Allegri, ha trasformato il Diavolo in una macchina da possesso palla estremamente efficace.

Il segreto del successo rossonero

La sinergia tra la dirigenza, rappresentata da Igli Tare, e l’area tecnica guidata da Allegri, ha permesso di creare l’ambiente ideale per la fioritura di questo “seconda giovinezza” di Luka Modric. Mentre i critici parlavano di età avanzata, il fuoriclasse croato rispondeva sul campo con prestazioni monumentali, diventando il punto di riferimento per i compagni e l’incubo dei centrocampi avversari. Il Milan si gode il suo “Professore”, consapevole che con un leader di tale caratura, nessun obiettivo è precluso.