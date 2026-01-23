Modric, nella top 8 dei passaggi riusciti in Serie A: un ex rossonero al primo posto!

Modric è presente nella top 8 dei calciatori di Serie A con più passaggi riusciti, è l’unico della squadra di Allegri

In un calcio sempre più rapido e fisico, la precisione continua a fare la differenza tra una squadra ambiziosa e una vincente. Lo sanno bene i tifosi del Milan, che si godono un Luka Modrić intramontabile: il fuoriclasse croato, arrivato in estate per portare leadership ed esperienza nel cuore del centrocampo rossonero, si sta confermando un pilastro fondamentale nel gioco di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e dell’equilibrio il suo marchio di fabbrica.

I numeri della precisione: Modrić ai vertici

Secondo le ultime rilevazioni statistiche sulla Serie A, il “Pallone d’Oro” del Diavolo occupa stabilmente un posto d’onore nella gerarchia dei passatori del campionato. Con 1200 passaggi riusciti, Modrić si posiziona al quarto posto assoluto, a ridosso del podio. La sua capacità di dettare i tempi e ripulire ogni pallone che transita dai suoi piedi lo rende il fulcro della manovra del club meneghino, capace di trasformare ogni possesso in un potenziale pericolo per le difese avversarie.

La classifica dei “Metronomi”

L’infografica evidenzia una lotta serrata tra i registi del nostro campionato:

Manuel Locatelli (Juventus): Il metronomo della Nazionale guida la classifica con 1345 passaggi.

Il metronomo della Nazionale guida la classifica con 1345 passaggi. Pierre Kalulu (Juventus): L’ex difensore rossonero segue a quota 1223, confermando la sua importanza nella costruzione dal basso.

L’ex difensore rossonero segue a quota 1223, confermando la sua importanza nella costruzione dal basso. Giovanni Di Lorenzo (Napoli): Il capitano partenopeo chiude il podio con 1206.

Il capitano partenopeo chiude il podio con 1206. Luka Modrić (Milan): Con i suoi 1200 tocchi precisi, è il cuore pulsante del centrocampo rossonero.

Seguono altri profili di altissimo livello come Manuel Akanji e Alessandro Bastoni per l’Inter, confermando quanto i difensori moderni siano coinvolti nella manovra.

Un fattore decisivo per il Diavolo

La presenza del croato nel roster rossonero non è solo una questione di prestigio. In un centrocampo che deve bilanciare dinamismo e tecnica, l’ex stella del Real Madrid permette al Milan di mantenere il controllo del gioco anche nei momenti di massima pressione. La sua quarta posizione in questa speciale classifica testimonia come, nonostante l’età, la visione di gioco e la qualità del tocco rimangano di un’altra categoria. Per i sostenitori del Diavolo, Modrić è molto più di un acquisto: è la garanzia che il pallone sia sempre in buone mani.