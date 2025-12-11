Modric e Rabiot coppia d’oro del Milan: con loro titolari il Diavolo vola. La statistica non mente

Modric e Rabiot sono la vera coppia d’oro di Massimiliano Allegri: con loro due titolari i rossoneri volano in campo e in classifica

Avere in rosa giocatori del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot rende tutto «più semplice». Con loro due, il Milan ha compiuto un notevole salto di qualità in mediana, come confermano gli incredibili numeri di questo inizio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri.

La Gazzetta dello Sport ha voluto celebrare l’impatto devastante di questi due fuoriclasse, definendoli la «coppia pigliatutto» e titolando: «Modric-Rabiot i vincenti. Titolari insieme e Allegri vola».

I dati statistici in mano al quotidiano sono a dir poco eloquenti e illustrano la loro importanza:

Media Punti con Modric e Rabiot in campo: La media punti a partita è un incredibile 2,71 .

La media punti a partita è un . Media Punti senza di loro: Senza i due campioni in campo, la media scende drasticamente a 1,71.

Questa differenza, pari a un punto intero a partita, evidenzia come la presenza contemporanea del genio croato e della potenza francese sia un fattore determinante per le vittorie del Milan e per la leadership in classifica. La loro combinazione di visione di gioco, personalità e capacità di rompere gli equilibri sta guidando il Diavolo verso obiettivi inattesi.