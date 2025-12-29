Modric conquista San Siro: il croato si riprende la scena contro il Verona e in Spagna lo rimpiangono – FOTO

Modric si riprende la scena in Milan-Verona e in Spagna aumentano i rimpianti per il mancato rinnovo con il Real Madrid

Dopo alcune prestazioni in cui il peso dell’età sembrava farsi sentire, Luka Modrić ha risposto sul campo nell’ultimo match del 2025. Contro l’Hellas Verona, il fuoriclasse croato è tornato a “giganteggiare” nel cuore del centrocampo di Massimiliano Allegri, dimostrando che i 40 anni compiuti a settembre sono solo un dettaglio anagrafico per chi possiede il suo genio calcistico.

Modric, il rimpianto Real: le parole di Tomas Roncero

La prestazione di Modrić non è passata inosservata in Spagna, dove il vuoto lasciato dal Pallone d’Oro si fa sentire ogni giorno di più. Tomas Roncero, celebre firma di AS e noto tifoso del Real Madrid, ha espresso tutto il suo rammarico su “X” commentando il primato rossonero:

PAROLE – «Luka Modrić torna di nuovo titolare e il Milan domina la Serie A vincendo col Verona. Non capisco ancora come abbiano potuto negargli un contratto l’anno scorso col Real Madrid! Ci manchi tanto, Luka..».

Con @lukamodric10 titular de nuevo, el Milan arrasa en la Serie A. Sigo sin entender cómo le negaron un último año en nuestro amado Real Madrid. Cuánta falta nos haces Lukita… https://t.co/fUl07FXlJ5 — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) December 28, 2025

Una stagione da leader

Il bilancio della stagione di Luka al Milan è finora super positivo. Oltre alla qualità tecnica, Modrić ha portato a Milanello quella mentalità vincente fondamentale per guidare i giovani e gestire la pressione del primo posto. La sua capacità di dettare i tempi di gioco è stata la chiave per il 3-0 finale, permettendo a Pulisic e Nkunku di trovare spazi vitali tra le linee veronesi.

Con un Modrić in questo stato di grazia, il Milan guarda al 2026 con una certezza in più: la strada verso lo Scudetto passa inevitabilmente dai piedi del “dieci” croato.