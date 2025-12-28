Modric a DAZN: «Importante vincere dopo il Sassuolo. Palla a Nkunku? Vediamo ogni giorno il suo allenamento»

Modric, autore di un’altra grande partita, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Verona

Luka Modric, al termine di Milan-Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita andata in scena a San Siro. Insieme a lui nell’intervista anche Nkunku, autore di una doppietta, al quale ha consegnato il pallone prima di andare dal dischetto. Queste le sue parole:

SULLA VITTORIA – «Era molto importante per noi vincere questa partita, perché nell’ultima giornata contro il Sassuolo avevamo perso punti importanti».

PALLA A NKUNKU PER IL RIGORE – «Sappiamo bene per un attaccante quanto sia importante il gol, noi lo vediamo ogni giorno in allenamento quanto si impegna e il lavoro, siamo contenti per lui».