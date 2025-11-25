Modric Milan, la confessione del croato: «Ecco perchè ho scelto i rossoneri, per me il Diavolo è la situazione ideale»

Modric Milan, il centrocampista spiega la sua scelta ad Arena Sport: un amore nato da bambino per i rossoneri, club vicino per storia al Real Madrid



Il centrocampista croato Luka Modric è stato senza dubbio uno dei colpi più clamorosi dell’ultimo calciomercato. Intervistato da Arena Sport, il Pallone d’Oro ha spiegato in dettaglio le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l’offerta del Milan, confermando come sia stata una scelta dettata tanto dalla logica quanto dall’affetto nei confronti dei colori rossoneri.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista:

PERCHÉ LA SCELTA DEL MILAN – «Dopo il Real, l’ho sempre detto, ovunque tu vada è un gradino più in basso. Non c’è alcun dubbio su questo e tutti i giocatori possono confermarvelo. Ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid: per me è la situazione più ideale che mi potesse capitare. Soprattutto perché amo il Milan e da bambino sono cresciuto con il calcio italiano. Il Milan era il club che adoravo di più. Quando si è presentata l’opzione del Milan, per me è stata quella giusta».

L’INTERVISTA DI MODRIC