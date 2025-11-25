Modric pazzo del Milan: «Amo questo club, è quasi al livello del Real Madrid. Ecco perchè ho scelto i rossoneri dopo l’addio ai Blancos»

Modric pazzo del Milan: «Amo questo club, è quasi al livello del Real Madrid…». Le dichiarazioni del croato

Luka Modrić, il fuoriclasse croato e Pallone d’Oro 2018, non ha avuto bisogno di tempo per conquistare l’affetto dei tifosi del Milan. A 40 anni, l’ex stella del Real Madrid sta superando ogni aspettativa, giocando da titolare inamovibilenel centrocampo dei rossoneri e influenzando positivamente l’ambiente. In un’intervista al programma “(Ne)uspjeh prvaka” su Arena Sport con l’ex CT Slaven Bilić, Modrić ha parlato del suo trasferimento e della sua carriera leggendaria.

L’Arrivo e l’Amore per i Rossoneri

L’impatto con la capitale lombarda è stato eccezionale. “La città è meravigliosa,” ha dichiarato Modrić. “Sono stato accolto in modo fenomenale da tutti, dal club ai tifosi. Si percepisce che il Diavolo è uno dei più grandi club storici al mondo. Sono davvero felice di questa situazione”.

Per il centrocampista la scelta del club meneghino non è stata casuale: “Dopo il Real, ogni destinazione è un gradino più in basso, ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid. Amo il Milan e sono cresciuto con il calcio italiano; il Milan era la squadra che adoravo di più. Quando si è presentata questa opzione, per me è stata la più giusta“.

La sua esperienza si inserisce nel nuovo corso del Milan sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ex dirigente della Lazio, e del tecnico Massimiliano Allegri, di ritorno in panchina dopo esperienze importanti.

L’Addio Storico al Real Madrid

L’addio ai Blancos non è stato semplice dopo tredici anni di successi. “Non è stato facile, ho passato quasi metà della mia vita in quel club. Ho realizzato cose che sembrano irreali,” ha ammesso il regista croato. Arrivato a 27 anni, ha resistito ai massimi livelli fino a sfiorare i 40. “Rimanere tredici anni in un club come il Madrid, che non tollera la mediocrità, è qualcosa di incredibile. Il mio desiderio era ritirarmi lì, ma tutto ha una fine“.

La Filosofia di Calcio e i Valori Fondamentali

Riguardo ai dubbi iniziali sulla sua statura fisica, il campione ha risposto con fermezza: “Non mi hanno minimamente scalfito. Ho sempre avuto grande fiducia in me stesso. Il calcio è molto più di sola forza e altezza: è soprattutto tecnica, testa e sensibilità. Mai la forza e la velocità prevarranno sulla tecnica”. Modrić ha poi ringraziato l’importanza del suo maestro, Tomislav Bašić, una delle rare persone che ha creduto in lui fin dall’inizio.

Infine, il veterano ha sottolineato il ruolo cruciale della famiglia e della moglie, Vanja, descritta come un vero e proprio “jackpot” per la stabilità che gli ha dato, permettendogli di concentrarsi sul campo e sulla sua brillante carriera.