Modric Milan, il croato entra nella storia del derby: al suo fianco Ibra, Costacurta, Maldini e Zanetti. Ultimissime

Il recente Derby di Milano ha non solo sancito l’ennesima vittoria del Milan, ma ha anche permesso di aggiornare gli almanacchi della Serie A con un nuovo, straordinario record di longevità. Come riportato da Opta, il centrocampista croato Luka Modrić è sceso in campo contro l’Inter all’età di 40 anni e 75 giorni, entrando così in una cerchia esclusiva di leggende del calcio italiano.

Il Club dei Quarantenni del Derby: Modrić Si Unisce all’Élite

Modrić è diventato appena il quinto giocatore di movimento nella storia del Derby della Madonnina a disputare una stracittadina in Serie A dopo aver compiuto i quarant’anni. Questo dato sottolinea la sua classe infinita e la resistenza fisica che lo contraddistinguono, nonostante l’età avanzata per un calciatore di altissimo livello.

Il campione croato si unisce a un club d’élite composto da icone storiche di Milan e Inter:

Zlatan Ibrahimović: L’attaccante svedese, il più anziano di tutti (41 anni, 166 giorni).

L’attaccante svedese, il più anziano di tutti (41 anni, 166 giorni). Alessandro Costacurta: La storica bandiera rossonera (41 anni, 25 giorni).

La storica bandiera (41 anni, 25 giorni). Paolo Maldini: L’indiscusso capitano del Diavolo (40 anni, 339 giorni).

L’indiscusso capitano del (40 anni, 339 giorni). Javier Zanetti: L’icona nerazzurra (40 anni, 281 giorni).

L’Esperienza Eterna al Servizio del Milan di Allegri

La presenza di un giocatore come Luka Modrić in campo, capace di competere ad altissimi livelli anche oltre i 40 anni, è un valore inestimabile per la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che sta ricostruendo la mentalità vincente del Diavolo, trova in veterani di questa caratura una leadership e un punto di riferimento cruciali per i compagni più giovani. L’esperienza di Modrić è fondamentale per gestire la pressione di partite decisive come il Derby.

Questo record di longevità, certificato da Opta, dimostra che la qualità e la dedizione non hanno età. La presenza di tali campioni è un segnale forte per la Serie A e per il club di Via Aldo Rossi. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, può contare su questa risorsa di classe eterna per puntare in alto.