Modric Milan, il croato incanta l’Italia e fa piangere Madrid. Dalla Spagna… Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria schiacciante ottenuta ieri dai rossoneri contro l’Hellas Verona non ha solo consolidato la posizione del club di via Aldo Rossi ai vertici della Serie A, ma ha anche riacceso i riflettori su un fuoriclasse senza tempo. Luka Modric, il centrocampista croato Pallone d’Oro e maestro assoluto della regia, è tornato a dominare il rettangolo di gioco con una prestazione che ha rasentato la perfezione tattica.

Modric: 40 anni e una nuova giovinezza in rossonero

Nonostante abbia recentemente spento 40 candeline, il numero 10 del Diavolo ha dimostrato che la classe non ha data di scadenza. Dopo alcune prestazioni opache, il “Professore” ha ripreso in mano le redini del centrocampo, regalando lampi di genio, qualità eccelsa e, sorprendentemente, una tenuta atletica invidiabile. La sua stagione al Milan è finora straordinariamente positiva, merito anche della gestione oculata di Massimiliano Allegri.

Il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese esperto nella valorizzazione dei campioni d’esperienza e cultore dell’equilibrio tattico, ha saputo ritagliare per il croato un ruolo centrale nel suo scacchiere, permettendogli di orchestrare la manovra con la consueta precisione chirurgica.

Il rimpianto del Real Madrid: le parole di Tomas Roncero

Le prodezze di Modric in Italia non sono passate inosservate in Spagna, dove la nostalgia per il fuoriclasse di Zara è sempre più forte. Tomas Roncero, celebre firma del quotidiano AS (fonte delle dichiarazioni riportate), ha espresso tutto il suo rammarico tramite il proprio account “X”. Il giornalista spagnolo ha criticato duramente la scelta dei Blancos di non rinnovare il contratto alla leggenda croata:

“Luka Modric torna di nuovo titolare e il Milan domina la Serie A vincendo col Verona. Non capisco ancora come abbiano potuto negargli un contratto l’anno scorso col Real Madrid! Ci manchi tanto, Luka..”

La visione di Igli Tare: un colpo da maestro

Il merito di aver portato un tale esempio di professionalità a Milanello va attribuito a Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese con un fiuto unico per le opportunità di mercato e grande conoscitore del calcio internazionale, ha creduto fortemente nel progetto di inserire un leader carismatico come Modric all’interno della rosa. Grazie all’intuizione di Tare e alla sapienza tattica di Allegri, oggi i rossoneri possono vantare il regista più vincente dell’ultimo decennio, pronto a trascinare il Diavolo verso nuovi successi nazionali ed europei.