Modric a quota 1, il Milan si piazza in top cinque: avete visto la speciale classifica?

Modric

Modric insieme a Saelemaekers ha contribuito ai gol realizzati dai nuovi acquisti. C’è anche Athekame

Stilata una speciale classifica dei gol fatti dai nuovi acquisti in questo campionato di Serie A. Prendendo in considerazione i nuovi acquisti e anche i giocatori rientrati dai prestiti (così come Alexis Saelemaekers).

Il Milan ha dimostrato una buona capacità di integrare rapidamente i loro acquisti, che complessivamente hanno già messo a segno 5 reti. Un segnale positivo per il progetto di rinnovamento voluto dalla dirigenza.

I gol dei nuovi acquisti: la classifica

Il primato in questa graduatoria spetta al Napoli, che con 8 gol realizzati dai nuovi arrivati si conferma la squadra che ha mandato in gol più acquisti (De Bruyne e Hojlund su tutti). Seguono a ruota due compagini storicamente abili nel valorizzare i propri talenti: l’Atalanta e il Sassuolo, entrambe ferme a 7 marcature. L’Inter, acerrima rivale cittadina del Diavolo, si piazza al quarto posto con 6 gol dei suoi nuovi acquisti, con Bonny sugli scudi.

Il contributo dei nuovi rossoneri

Il totale di 5 gol per i lombardi è il risultato della brillante performance di diversi giocatori, sottolineando una distribuzione delle responsabilità in campo.

Il belga Alexis Saelemaekers, spicca per essere l’acquisto più prolifico finora, con 2 reti all’attivo. A completare il quadro ci sono tre marcatori singoli, ognuno con un gol:

  • Luka Modrić: il leggendario centrocampista croato, Pallone d’Oro e pilastro di esperienza internazionale, ha già lasciato il segno dimostrando che la classe non ha età.
  • Zachary Athekame: il giovane difensore svizzero, arrivato per rinforzare il reparto arretrato, ha sorpreso positivamente trovando la via del gol.
  • Samuele Ricci: il centrocampista italiano, prelevato dal Torino e considerato un elemento di prospettiva, ha contribuito con un gol fondamentale.

Il posizionamento del Milan in questa Top 5 conferma che la campagna acquisti estiva ha portato non solo qualità e profondità alla rosa a disposizione di Allegri, ma anche un impatto diretto e immediato in termini di finalizzazione. Mantenere questa propensione offensiva da parte dei nuovi innesti sarà cruciale per le ambizioni stagionali del Diavolo.

