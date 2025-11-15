Modric Milan, la Croazia si qualifica per il Mondiale! Per il centrocampista sarà la quinta volta. Segui le ultimissime

La Croazia di Luka Modrić, il leggendario centrocampista del Real Madrid e faro della Nazionale, ha staccato il biglietto per i Mondiali di Calcio 2026. I Vatreni hanno ottenuto una vittoria fondamentale per 3-1 a Fiume contro le Isole Fær Øer, assicurandosi matematicamente il primo posto nel Gruppo L. Nonostante la rete iniziale degli ospiti, firmata da Turi, i croati hanno ribaltato il risultato grazie al difensore Gvardiol nel primo tempo, per poi dilagare nella ripresa con le marcature di Musa e Vlašić.

Con 19 punti, la Croazia non è più raggiungibile dalla Repubblica Ceca, ferma a 13 e comunque certa del secondo posto grazie alla contemporanea sconfitta della nazionale dell’arcipelago. La Croazia diventa così la terza Nazionale europea qualificata, dopo le già celebrate Inghilterra e Francia. Si tratta della settima partecipazione in totale per la squadra, ma sarà un traguardo particolarmente emozionante per l’eterno Modrić, che, all’età di 40 anni, si appresta a vivere il suo quinto Mondiale.

🟠 Olanda a un Soffio: Basta un Pareggio per la Certezza

A un passo dal coronamento del sogno mondiale è anche l’Olanda. Gli Oranje, guidati in panchina dall’esperto Ronald Koeman, hanno pareggiato 1-1 in trasferta a Varsavia contro la Polonia. Nonostante il gol polacco di Kaminski e il pareggio di Memphis Depay, l’attaccante del Barcellona e punto di riferimento offensivo olandese, il risultato è sufficiente a garantire la quasi totale certezza della qualificazione.

Gli uomini di Koeman vantano ora un vantaggio di tre punti sui polacchi e una differenza reti nettamente superiore(+13), rendendo la loro posizione estremamente solida. La qualificazione definitiva è ormai una formalità: nella prossima e ultima partita, in casa ad Amsterdam contro la Lituania, l’Olanda può permettersi anche una sconfitta senza compromettere il primato.

🔴⚫ Riflessi sul Milan: Osservati Speciali di Allegri e Tare

Anche se concentrati sulla loro corsa Scudetto, le dinamiche delle Nazionali sono sempre seguite con interesse in Via Aldo Rossi. Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, il mister del cinismo, valuta lo stato di forma dei suoi internazionali in vista della ripresa, mentre il direttore sportivo, Igli Tare, l’uomo del mercato rossonero, monitora costantemente i talenti che si mettono in luce in queste competizioni, in vista delle prossime finestre di trasferimento. Per il Diavolo, avere giocatori in forma e motivati è cruciale per sostenere le ambizioni di alta classifica.