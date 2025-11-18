Modric Milan, Contra evidenzia l’aiuto tecnico del croato ai rossoneri! Le parole. Segui le ultimissime

L’impatto del fuoriclasse croato Luka Modric sul centrocampo del Diavolo è un tema che continua a riscuotere elogi trasversali nel mondo del calcio. L’ex terzino Rossonero Cosmin Contra, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso parole di profonda ammirazione per il regista, evidenziando come la sua presenza sia un fattore determinante per le ambizioni del club.

Modric: Un Fuoriclasse Senza Tempo a Milanello

“Il valore di Modric non lo scopro certo io: è un fuoriclasse di quarant’anni che è bello da vedere giocare”, ha esordito l’ex giocatore rumeno. La longevità e la classe cristallina del centrocampista croato, nonostante l’età avanzata, continuano a stupire e a fare la differenza in Serie A.

Contra ha ricordato il palmarès incredibile del giocatore, che non ha vinto per caso un Pallone d’Oro e ben sei Champions League. Tali riconoscimenti non sono solo un biglietto da visita, ma il simbolo di una mentalità vincente che il croato ha portato nello spogliatoio del Milan. Secondo l’analisi dell’ex Rossonero, Luka Modric “sta aiutando la squadra a fare un salto di qualità” a livello tecnico e mentale, e ha concluso con un augurio ai tifosi del Diavolo: “spero la aiuti anche a vincere lo Scudetto“.

L’Esperienza Al Servizio del Progetto Allegri-Tare

L’arrivo di un campione del calibro di Modric si inserisce perfettamente nel nuovo progetto tecnico e strategico del Milan. La panchina è affidata all’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, richiamato per la sua capacità di gestire le grandi personalità e di creare un equilibrio vincente in campo. La sua esperienza si sposa perfettamente con l’aura e la leadership silenziosa del croato.

A orchestrare le mosse del club di via Aldo Rossi c’è il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare. La sua strategia di mercato, che ha puntato su Modric, è chiara: integrare fuoriclasse di esperienza e mentalità vincente per dare subito un’impronta forte alla squadra e centrare gli obiettivi ambiziosi di Allegri. La speranza di Contra, dunque, riflette la fiducia che l’intero ambiente Rossonero ripone nel regista per conquistare il titolo.