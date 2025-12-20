Modric supera se stesso, con il Milan già 13 volte: il confronto con le ultime tre stagioni al Real

Modric è riuscito a superare se stesso in soli quattro mesi al Milan, ha fatto meglio delle tre precedenti stagioni

C’erano molti scettici quando, nell’ultima sessione di mercato, il Milan decise di puntare con decisione su Luka Modric. Il timore principale della critica non riguardava certo la classe cristallina del Pallone d’Oro 2018, ma la sua tenuta atletica in un campionato tattico e logorante come la Serie A. Tuttavia, i numeri della stagione in corso stanno smentendo ogni previsione pessimistica, delineando il profilo di un giocatore che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza all’ombra della Madonnina.

Un record di presenze sotto la gestione Allegri

Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, allenatore livornese noto per la sua gestione pragmatica e per la capacità di esaltare i campioni di esperienza, Modric è diventato il fulcro imprescindibile della manovra rossonera. I dati statistici sono emblematici: in questa stagione, il fuoriclasse croato ha già collezionato ben 13 partite giocate per tutti i 90 minuti.

Si tratta di un dato che impressiona, specialmente se confrontato con il suo recente passato in Spagna. Nonostante la grandezza dimostrata con la maglia delle Merengues, negli ultimi anni a Madrid il minutaggio di Modric era stato gestito con molta più cautela, preferendo spesso staffette o impieghi part-time per preservarne la brillantezza nei momenti chiave della Champions League.

Il confronto con gli anni al Real Madrid

Per comprendere l’eccezionalità del rendimento attuale nel Diavolo, basta guardare alle tre stagioni precedenti trascorse al Real Madrid. In nessuna di esse Modric era riuscito a raggiungere la cifra di 13 gare complete.

Andando a ritroso nel tempo, nella stagione 2024/2025 le partite giocate interamente dal primo all’ultimo minuto si erano fermate a quota 9. Il divario si fa ancora più netto se analizziamo il biennio precedente, dove il tassametro del croato si era bloccato a sole 6 gare da 90 minuti per ciascuna annata.

Il segreto della longevità

Questo incremento del 100% rispetto alle passate stagioni testimonia non solo l’integrità fisica di un atleta esemplare, ma anche l’importanza centrale che ricopre nello scacchiere tattico del club meneghino. Allegri non rinuncia quasi mai alla visione di gioco e alla leadership del suo numero 10, affidandogli le chiavi del centrocampo anche nei momenti di maggiore stress agonistico.

Il Milan si gode dunque un leader totale che, nonostante l’anagrafe, sembra aver trovato nel calcio italiano il contesto ideale per dimostrare di essere ancora uno dei migliori interpreti del ruolo a livello globale.