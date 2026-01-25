Modric: «La Roma ha dominato nel primo tempo. Senza rigore non avrebbero mai segnato»

Modric nel post partita di Roma Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quanto si è visto questa sera in campo

Luka Modric nel post partita di Roma-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN

L’ANALISI SULLA PARTITA – «La Roma ci ha dominato nel primo tempo. L’approccio non è stato dei migliori, molto meglio nel secondo tempo alla pari con loro. Senza quel rigore loro non sarebbero mai riusciti a segnare».

Il centrocampista croato si è reso protagonista con una buona prestazione in fase difensiva e soprattutto con un ottimo assist per De Winter.