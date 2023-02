Modric: «Il rinnovo devo meritarmelo, non voglio che me lo regalino». Le parole del centrocampista del Real Madrid

Luka Modric ha parlato del suo rinnovo con il Real Madrid. Ecco le parole del centrocampista croato:

«Del mio rinnovo non ho parlato con il club, così come l’anno scorso di questi tempi. Sono tranquillo, ma questa domanda mi annoia perché devo ripetere sempre le stesse cose, ovvero che a Madrid sto bene e che voglio continuare nel Real. Ne devo parlare con il club, perché il rinnovo devo meritarmelo, non voglio che me lo regalino»