Modric faro del Milan: la statistica sui dribbling non passa inosservata. Al resto ci pensa il centrocampista croato

Modric è il faro del Milan: rossoneri leader nella statistica dei dribbling, al resto ci pensa il centrocampista ex Real Madrid

In vista del Derby di Milano del prossimo 23 novembre, la Gazzetta dello Sport analizza i diversi punti di forza che Milan e Inter porteranno in campo. Il titolo del quotidiano riassume la strategia rossonera: «Il Milan punta sui dribbling. Al resto ci pensa Modric».

Modric, differenze tattiche con l’Inter

Mentre l’Inter si distingue per la potenza offensiva (è la squadra che segna di più) e per la vena realizzativa di Hakan Çalhanoğlu, attuale capocannoniere della Serie A, il Milan eccelle per la qualità e la precisione del suo gioco.

I dati evidenziano che la formazione rossonera vanta la percentuale migliore in tutto il campionato per i passaggi riusciti. Questa abilità nel costruire il gioco con cura si affianca all’efficacia nell’uno contro uno.

Saelemaekers e Modrić i leader statistiche

A incarnare questa strategia c’è Alexis Saelemaekers, che comanda la classifica generale dei dribbling riusciti in questo campionato, confermando la capacità del Milan di creare superiorità numerica palla al piede.

A guidare la manovra e a garantirne l’efficienza c’è Luka Modrić: il fuoriclasse croato domina le graduatorie individuali sia per il numero di passaggi completati che per il totale dei tocchi di palla effettuati, dimostrando di essere il vero regista nevralgico del Diavolo.

Il Derby sarà dunque uno scontro tra l’efficacia realizzativa nerazzurra e la precisione tecnica e il controllo del gioco rossonero.