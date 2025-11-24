Connect with us

Modric nella storia del Derby: a 40 anni entra nel club delle leggende con Maldini e Zanetti

Modric

Modric diventa il quinto over 40 a giocare la stracittadina: ecco la classifica di longevità stilata da Opta. I dettagli

Luka Modrić non smette di stupire e scrive un’altra pagina indelebile della sua carriera leggendaria. Scendendo in campo nel Derby della Madonnina vinto dal Milan, il fuoriclasse croato ha tagliato un traguardo storico: all’età di 40 anni e 75 giorni, è diventato ufficialmente il quinto giocatore di movimento a disputare la stracittadina milanese in Serie A dopo aver superato la soglia degli “anta”.

Un dato statistico, riportato da Opta, che inserisce l’ex Real Madrid in un circolo ristretto di icone assolute del calcio italiano. Prima di lui, solo giganti del calibro di Zlatan Ibrahimović (il recordman a 41 anni e 166 giorni), Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni), Paolo Maldini (40 anni e 339 giorni) e la bandiera nerazzurra Javier Zanetti (40 anni e 281 giorni) erano riusciti in tale impresa.

Modrić conferma così di essere un campione senza tempo, unendo una longevità atletica straordinaria a una qualità tecnica che continua a illuminare San Siro anche nelle notti più importanti.

