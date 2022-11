Il Milan Femminile è in campo contro la Ternana per il match di Coppa Italia. Out Kosovare Asllani, non convocata, ecco perchè

Il Milan Femminile è in campo contro la Ternana per il match di Coppa Italia. Out Kosovare Asllani, non convocata, ecco perchè:

secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la svedese non è al 100%