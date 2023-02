MN24- Scorie da derby: fischi a Perisic nel pre di Milan Tottenham

Tra poco scenderanno in campo Milan e Tottenham. Nel pre partita del match Champions i tifosi rossoneri hanno fischiato l’ex Inter Perisic

Il croato è stato inquadrato solo per pochi istanti sul maxi schermo dello stadio mentre abbracciava il compagno di Nazionale Rebic, ma tanto è bastato per ricoprirlo di fischi dato il suo passato in neroazzurro