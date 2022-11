MN24 – San Siro si prepara ad accogliere i tifosi per l’ultimo match dell’anno

San Siro si tinge di rossonero per l’ultima partita del 2022: attesi oltre 73 mila tifosi che si uniranno in una grande sciarpata di saluto. A Giacarta, uno speciale Watch Party

A partire dalle ore 18:00 di domani si giocheranno gli ultimi 90 minuti di questo 2022, un anno di grandi vittorie e conferme per il Milan, intenzionato a concludere nel migliore dei modi anche questo ultimo match prima della pausa per i Mondiali.

Come di consueto, il popolo rossonero e lo stadio di San Siro si preparano ad un week-end di intense emozioni: atteso un nuovo sold out (al netto del settore ospiti) con oltre 73mila tifosi per un match che si appresta ad essere un grande momento di saluto in vista del nuovo anno.

Per questo ultimo appuntamento, il Milan si prepara ad abbracciare tutti i suoi 500 milioni di tifosi di tutto il mondo grazie anche allo speciale Watch Party che unirà lo stadio di San Siro all’Hotel Borobudur di Giacarta in occasione della seconda parte del Trophy Tour in partnership con Emirates.

ACM Trophy Tour a Singapore e Giacarta

L’AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates continua il suo percorso con destinazione Singapore e Giacarta. Ieri, il primo evento al PUMA Flagship Store di Singapore dove circa 200 tifosi hanno incontrato l’ex leggenda rossonera Daniele Massaro e hanno potuto scattare un inedito selfie con la Coppa Campioni d’Italia 2021/22.

Domani sera, le porte di San Siro si spalancheranno per i tanti tifosi presenti e la passione rossonera unirà gli oltre 500 milioni di tifosi arrivando fino a Giacarta dove, presso l’Hotel Borobudur, sarà trasmessa la diretta del match per uno speciale Watch Party.

Gli eventi organizzati per la seconda parte del Trophy Tour in partnership con Emirates nel sud-est asiatico seguono quanto fatto a Londra e New York nel mese di ottobre dove, oltre 2500 tifosi, si sono radunati sotto i colori del Milan.

Museo Mondo Milan: boom di vendite nella prima settimana di novembre

Il Museo Mondo Milan, che conserva i cimeli e racconta i momenti più iconici della storia del Milan, è stato nelle ultime settimane tra le mete favorite del popolo rossonero, con un picco di presenze registrato proprio nella scorsa settimana. Con oltre 5mila tifosi accorsi, il Museo ha registrato un vero e proprio “boom” di vendite, complice anche il pieno di match e la speciale promo Halloween hanno incuriositi grandi e piccoli,

In vista dell’ultimo match, il Museo Mondo Milan spalancherà le sue porte con un’ora di anticipo rispetto al solito, a partire dunque dalle ore 09:00, per consentire così ai tanti tifosi il miglior afflusso possibile.

Inoltre, il cuore pulsante della storia del Club rimarrà aperto anche durante la sosta del campionato, permettendo dunque, a chi vorrà, di farvi visita.

La Paninari Collection presente a San Siro

Durante il match di domani verrà lanciata la nuova e speciale “Paninari Collection”, la collezione streetwear ispirata alla subcultura milanese dei Paninari realizzata con Puma che sarà protagonista nei momenti prima della partita.

La collezione rende omaggio al fenomeno culturale dei Paninari, un look popolare che si è presto diffuso anche fuori da Milano e dall’Italia ed è diventato una delle principali influenze della moda degli anni ’80.

Il benvenuto di San Siro: la sciarpata rossonera

Nell’ultimo match del 2022, tutti i tifosi sono invitati a unirsi inuna speciale “sciarpata” in sostegno alla squadra. Durante l’ingresso in campo delle due squadre, gli oltre 70.000 presenti potranno esibire la loro sciarpa rossonera, creando così una splendida coreografia in tutto lo Stadio.

Per chi fosse sprovvisto, per tutta la giornata di domenica sarà possibile acquistare la propria sciarpa rossonera con uno sconto del 15% negli store di San Babila e San Siro.

Vip & Celebrities presenti domani

Anche quest’anno, VIP e Celebrities sono state al centro delle attività di engagement e comunicazione del Club, un percorso che è sempre stato fondamentale per il Milan, con l’obiettivo di superare i confini del rettangolo di gioco, posizionando così il Club come protagonista della cultura lifestyle, del costume e società, e catalizzatore di passioni.

Dall’esclusiva Legends Lounge saranno presenti gli attori – vecchi cuori rossoneri – Claudio Bisio, Diego Abatantuono, Umberto Smaila, Teo Teocoli oltre alla giovane attrice Ludovica Frasca. Presente anche il rapper franco-algerino Soolking e la showgirl Claudia Galanti.

“Il Milan per tutti”, #RespAct

Nell’ambito del programma “Il Milan per tutti”, attraverso cui il Club si impegna a offrire a tutti i suoi tifosi massima accessibilità ai propri spazi fisici e digitali, anche in occasione della sfida di questa domenica AC Milan ospiterà gratuitamente circa 300 fan rossoneri con disabilità o provenienti da delicati contesti familiari e sociali e i loro accompagnatori. I tifosi non vedenti e ipovedenti potranno come sempre fruire – sia da un settore dedicato che da casa, tramite home device – dello speciale servizio di audiodescrizione realizzato grazie alla collaborazione di Radio Rossonera. Continua inoltre l’attività delle mascottine che accolgono in campo i calciatori nel prepartita, rafforzata nel segno dell’inclusività con la partecipazione di bambine e bambini coinvolti nelle attività di responsabilità sociale di AC Milan e di Fondazione Milan. Il programma rientra nel più ampio “RespAct”, manifesto programmatico del Club per equità sociale, uguaglianza e inclusività.

“Club 1899”: la Vip experience di San Siro

Disponibili gli ultimi biglietti per dell’offerta “Club 1899”, la Premium experience pensata per un target di clientela non necessariamente aziendale. Un’ esperienza unica e che è diventata sempre più ricca, grazie alle esclusive performance musicali, esperienze enogastronomiche e tutto ciò il necessario per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri.

Museo Mondo Milan

Il Museo Mondo Milan, che conserva i cimeli e racconta i momenti più iconici della storia del Milan, è stato nelle ultime settimane tra le mete favorite del popolo rossonero, con un picco di presenze registrato proprio nella scorsa settimana. Con oltre 5mila tifosi accorsi, il pieno di match e la speciale promo Halloween hanno incuriositi grandi e piccoli.

In vista dell’ultimo match, il Museo Mondo Milan spalancherà le sue porte con un’ora di anticipo rispetto al solito, a partire dunque dalle ore 09:00, per consentire così ai tanti tifosi il miglior afflusso possibile.

Inoltre, il cuore pulsante della storia del Club rimarrà aperto anche durante la sosta del campionato, permettendo dunque, a chi vorrà, di farvi visita.