Il Milan rischia seriamente di non recuperare Alexis Saelemaekers per la partita di lunedì sera contro il Cagliari

Non giungono buone notizie per quanto riguarda Alexis Saelemaekers. Il belga non ha ancora recuperato al meglio dal problema al bicipite femorale e potrebbe non essere neanche convocato per la trasferta di Cagliari.

Un altro problema per Stefano Pioli, che si appresta ad un’altra gara in completa emergenza di formazione.