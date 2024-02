MN24 – Rennes Milan: conferenze stampa e allenamenti, il programma della vigilia

Giovedì sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. Ecco il programma della vigilia tra allenamenti e conferenze

Definito il programma di vigilia del match di Europa League in programma giovedì sera al Roazhon Park tra Milan e Rennes. Come raccolto dalla redazione di Milannews24 ecco come si svolgerà la giornata:

MILAN

Alle 12:00 l’allenamento a Milanello con i primi 15 minuti aperti come di consueto alla stampa. Alle 19:30 la conferenza stampa di Stefano Pioli accompagnato da Florenzi

RENNES

Alle 16:30 l’allenamento della squadra all’ Henri Guerin – La Piverdière, anche questo aperto alla stampa anticipato dalla conferenza stampa dell’allenatore insieme ad un giocatore non rivelato per ora alle ore 14:45