MN24 – Raveyre Milan, conclusa la prima parte di visite mediche. Adesso seguirà l’idoneità sportiva – VIDEO

(L’inviato Daniele Grassini) – Giornata di visite mediche in casa Milan. Non solo Marco Sportiello, i rossoneri hanno accolto in giornata anche il giovanissimo Raveyre.

Appena concluse la prima parte di visite mediche per #Raveyre. Ora l’idoneità sportiva pic.twitter.com/Iy9cXnBCqh — Milan News 24 (@Milannews24_com) June 27, 2023

Come raccolto da MilanNews24, il classe 2005 ha da poco concluso la prima parte di visite mediche. Ora è il momento dell’idoneità sportiva.