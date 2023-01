Buone notizie da Milanello: Divock Origi ha cominciato l’allenamento odierno in gruppo. Il belga verso il recupero per il Lecce

Come appreso dalla nostra redazione, Divock Origi ha cominciato l’allenamento di questa mattina (tuttora in corso) in gruppo con la squadra.

Il belga appare dunque recuperato per Lecce e si candida per un posto almeno in panchina.