MN24- Milan Slavia Praga: allenamenti e conferenze stampa il programma della vigilia del match di Euopa League

Giovedì sera il Milan affronterà lo Slavia Praga in Europa League 2023-24. In vista del match definito il programma di vigilia

In vista del match di valido per gli ottavi di finale di Europa League 2023-24 tra Milan e Slavia Praga, in programma giovedì sera a San Siro definito il programma di vigilia. Ecco quanto raccolto dalla redazione di Milannews24:

MILAN

L’allenamento dei rossoneri è previsto per le 11:30 a Milanello con i classici 15′ aperti alla stampa. Alle 14:30 invece è prevista la conferenza stampa di Pioli insieme ad Adli.

SLAVIA PRAGA

Per quanto riguarda gli avversari dei rossoneri alle 17:15 prevista la conferenza stampa dell’allenatore a San Siro, seguito dall’allenamento della squadra alle 18:00.